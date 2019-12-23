"Эспаньол" намерен усилиться бывшим форвардом "Зенита" Халком

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"Эспаньол" намерен усилиться бывшим форвардом "Зенита" Халком
"Эспаньол" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Шанхай СИПГ" Халку, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, владелец каталонского клуба китаец Чен Яншен может воспользоваться своими хорошими отношениями с руководством "Шанхай СИПГ", чтобы договориться об аренде бразильца. С помощью Халка "Эспаньол" надеется сохранить место в Ла Лиге. В данный момент клуб занимает последнее, 20-е место.

В прошлом сезоне 33-летний Халк провел за "Шанхай СИПГ" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Ранее он играл за "Зенит".

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