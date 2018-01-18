"Эспаньол" нанес "Барселоне" первое поражение в сезоне
"Барселону" и "Эспаньол" жребий свел в 1/4 финала Кубка Испании. Первая игра проходила на "Корнелья Эль Прат", для команды Кике Санчеса Флореса удачное выступление на родном стадионе могло сохранить некоторые шансы на выход в полуфинал. В целом же в последних матчах против "Барселоны" "Эспаньол" выступал неудачно, очень часто проигрывая с разгромным счетом, а также забивая считанное количество голов в ворота "гранатово-синих".
"Барселона" с первых минут включилась в игру и сразу же заработала неплохой стандарт, но Месси не сумел попасть в створ ворот со штрафного. Следом уже Бускетс пытался поразить цель, направляя мяч в правый нижний угол ворот "Эспаньола", однако на этот раз в игру вступил Диего Лопес, вратарь перевел мяч на угловой.
Гости продолжили обстреливать ворота соперника, но результата все не было. Месси был не похож сам на себя, то и дело сильно промахивался со штрафных. Пытался он обострить ситуацию с игры, но попадал прямо в Диего Лопеса.
У "Эспаньола" в первом тайме был только один опасный выпад: Херард Морено открылся на фланге, а затем пробил из-под Роберто, однако мяч разминулся с правой штангой. "Барселона" на это ответила моментом перед самым перерывом, когда Денис Суарес с нескольких метров бил в пустой угол, воспользовавшись пасом Аленьи, но в створ также не попал.
Во второй половине игры "Барселона" должна была неоднократно открывать счет, чего только стоит пенальти. Гранеро сбил в собственной штрафной Росберто, Месси подошел к мячу, но переиграть Лопеса ему сегодня было не суждено. Испанский вратарь также отразил неплохой выстрел от аргентинца со штрафного. "Барселона" после незабитого пенальти немного сникла, хозяевам же этот момент придал сил и положительных эмоций, они на некоторое время отодвинули игру от своих ворот и сами стали тревожить Силессена. После фола Ракитича арбитр назначил штрафной, а Марк Наварро перекинул стенку, заставив вратаря "Барселоны" продемонстрировать свою реакцию фактически в первый раз в этой игре.
Как оказалось, хозяева лишь пристреливались, в самой концовке они сумели отличиться: все тот же Наварро на этот раз выступил в качестве ассистента, выложив мяч на Мелендо, который заставил Силессена капитулировать. Времени на то, чтобы сравнять счет у "Барселоны" уже не оставалось. Теперь им предстоит отыграть один мяч на "Камп Ноу".
"Эспаньол" – "Барселона" - 1:0
Гол: Мелендо, 88 – 1:0
"Эспаньол": П. Лопес, Наварро, Дуарте, Налдо, Мартин (Дидак, 56), Дардер (Баптистао, 46), Санчес, Фуэго (Мелендо, 76), Д. Лопес, Гранеро, Морено.
"Барселона": Силессен, Роберто, Вермален, Пике, Динь, Видаль, Аленья (Л. Суарес, 59) Бускетс, Паулиньо (Ракитич, 55), Д. Суарес (Рафинья, 78), Месси.
Нереализованный пенальти: Месси, 63
Вячеслав Горбачев
Не пропустите: "Эспаньол" - "Барселона" - 1:0 (обзор) | soccernews.ru
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