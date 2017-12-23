"Эспаньол" наносит первое поражение в чемпионате мадридскому "Атлетико"

Семнадцатый тур Ла Лиги ознаменован классическим испанским противостоянием Мадрид – Барселона. Накануне Эль-класико между собой встречались, если можно так выразиться, братья меньшие – "Эспаньол" и "Атлетико". Оба коллектива с высокой мотивацией подходили к очному противостоянию: каталонцы находятся всего лишь в нескольких очках от зоны вылета, тогда как столичная дружина ведет погоню за идущей в лидерах "Барселоной".

Начало поединка не стало выдающимся. Команды долго раскачивались, и первый опасный момент был создан только на 20-й минуте. Серхио Гарсия подобрал мяч в центре поля, после чего вытянул на себя сразу трех игроков "матрасников" и выдал пас прямо между ними на Лео Баптистао. Бразилец вышел на ворота слева и решил в касание перебросить вышедшего Облака, но мяч в прямом смысле слова свалился с ноги.

Хозяева поля продолжили играть острее, и вскоре Дардер ударом из-за штрафной проверил на бдительность голкипера "Атлетико". Тот оказался начеку. А ближе к перерыву "попугаи" отметились еще одним опасным эпизодом. Давид Лопес, получив мяч на подходе штрафной, решился на удар под перекладину. Мяч летел, возможно, и выше рамки, но Облак на всякий случай укротил снаряд.

А что же "Атлетико"? Гости уж очень инертно провели первую половину матча, по всей видимости, экономив силы на тайм второй. Однако один момент все же заслуживает внимания. Случился он за несколько минут до перерыва. Партнеры вывели к воротам Гризманна, навстречу которому выбегал голкипер "Эспаньола". Антуан успел прокинуть мяч вперед, но видя, что Пау Лопес прыгает в ноги, решил начать падение. В итоге, вратарь каталонцев так и не коснулся французского форварда "матрасников", а Гризманн падал достаточно картинно. Еще повезло Антуану, что не получил желтую за симуляцию.

Второй тайм вроде бы активнее начали гости. Однако остроты в их действиях по-прежнему не было. Ну не шла игра у подопечных Диего Симеоне, что там говорить. Не помог "матрасникам" и выход на поле креативного Анхеля Корреа.

Хозяева, тем временем, собирали силы для решительного наступления и после экватора тайма перехватили инициативу. Открыть счет примерно на 68-й минуте мог Серхио Гарсия, пробивая в касание после паса Морено, но мяч полетел рядом со штангой.

"Атлетико" ответил голом, но взятие ворот справедливо отменили, так как Годин нарушал правила в момент удара головой. Через минуту Симеоне попытался усилить нападение выходом на поле Гамейро. И вскоре у Кевина был отличный шанс стать героем встречи. Гризманн бросил партнера в прорыв, Гамейро под небольшим углом выходил на ворота, но пробил бесхитростно – прямо в руки Пау Лопесу. Параллельным курсом мчался Сауль, но Кевин партнера не заметил.

Концовка же матча прошла под давлением "Эспаньола". Команда Кике Флореса сумела навязать гостям свою игру, заставив "матрасников" играть в обороне. Ключевой стала замена на 86-й минуте, когда на поле появился Гранеро. Буквально через две минуты Эстебан в ходе быстрой атаки стал автором голевой передачи, прострелив в штрафную на свободного Серхио Гарсию. А тот поймал Облака на противоходе, отправив мяч в дальний угол – 1:0.

Ни времени, ни сил отыграться у "Атлетико" практически не было. В итоге мадридский клуб терпит первое поражение в текущем чемпионате и дает шанс конкурентам на улучшение собственных позиций.

"Эспаньол" – "Атлетико" – 1:0

Гол: С.Гарсия, 88.

"Эспаньол": П.Лопес, Х.Лопес, Кансеко, Дуарте, Карикол, Д.Лопес, Дардер (Гранеро, 86), Фуэго, С.Гарсия, Лео (Пьятти, 72), Морено.

"Атлетико": Облак, Врсалько, Савич, Годин, Филипе Луис, Томас (А.Корреа, 63), Коке, Габи (Фернандес, 85), Сауль, Гризманн, Ф.Торрес (Гамейро, 70).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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