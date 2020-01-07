"Эспаньол" нашёл альтернативу Смолову

Переход форварда московского "Локомотива" Фёдора Смолова в "Эспаньол" вряд ли состоится этой зимой.

По информации испанской прессы, "попугаи" действительно рассматривали кандидатуру 29-летнего россиянина, однако сейчас переключили внимание на другого игрока.

На сегодняшний день главной трансферной целью каталонского клуба является нападающий "Бенфики" Рауль де Томас.

Смолов выступает за "Локомотив" с 2018 года, сыграл 48 матчей, забил 11 мячей и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость - 9 миллионов евро.

Де Томас перебрался в "Бенфику" прошлым летом из "Реала", в его активе 3 гола и 1 результативная передача в 17 играх. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

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