"Эспаньол" назначил нового главного тренера

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"Эспаньол" назначил нового главного тренера

"Эспаньол" на своём официальном сайте объявил о назначении Абелардо Фернандеса на пост главного тренера команды.

Сообщается, что контракт 49-летнего специалиста с каталонским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. 

Абелардо ранее возглавлял "Алавес", хихонский "Спортинг" и несколько малоизвестных команд из низших испанских дивизионов.

"Эспаньол" по итогам 18 туров занимает последнее место в турнирной таблице Примеры.

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