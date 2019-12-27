"Эспаньол" назначил нового главного тренера

"Эспаньол" на своём официальном сайте объявил о назначении Абелардо Фернандеса на пост главного тренера команды.

Сообщается, что контракт 49-летнего специалиста с каталонским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

Абелардо ранее возглавлял "Алавес", хихонский "Спортинг" и несколько малоизвестных команд из низших испанских дивизионов.

"Эспаньол" по итогам 18 туров занимает последнее место в турнирной таблице Примеры.

Не пропустите: Экс-игрок "Барселоны" может возглавить "Эспаньол". | http://soccernews.ru