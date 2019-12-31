Эспаньол не подпишет Халка

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Эспаньол не подпишет Халка

"Эспаньол" не собирается приобретать форварда "Шанхай Теллэйс" Халка.

"Такой футболист недостижим для нашего клуба", - заявил директор "Эспаньола" Руфете.

Ранее говорилось, что "Эспаньол" хочет арендовать бразильца до конца текущего сезона.

В этом году Халк провел 33 матча, в которых отметился 16 голами и 8 ассистами.

После 18 туров "Эспаньол" идет в Примере на последнем месте, имея в активе 10 очков.

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