Эспаньол не подпишет Халка
"Эспаньол" не собирается приобретать форварда "Шанхай Теллэйс" Халка.
"Такой футболист недостижим для нашего клуба", - заявил директор "Эспаньола" Руфете.
Ранее говорилось, что "Эспаньол" хочет арендовать бразильца до конца текущего сезона.
В этом году Халк провел 33 матча, в которых отметился 16 голами и 8 ассистами.
После 18 туров "Эспаньол" идет в Примере на последнем месте, имея в активе 10 очков.
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