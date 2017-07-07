"Эспаньол" объявил о переходе Гранеро

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"Эспаньол" объявил о переходе Гранеро
Полузащитник "Реала Сосьедад" Эстебан Гранеро перешел в "Эспаньол", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достался каталонцам бесплатно, несмотря на то, что у него действовал контракт с басками. Хавбек успешно прошел медицинское обследование и подписал с "Эспаньолом" контракт до лета 2020 года.

30-летний Гранеро выступал за "Реал Сосьедад" с 2014 года и провел за клуб 71 матч. Ранее играл за "Хетафе", "Реал" и КПР. Сыграл 10 матчей за молодежную сборную Испании и забил 2 гола. Чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2 миллиона евро.

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