"Эспаньол" объявил о переходе лучшего бомбардира китайской Суперлиги

"Эспаньол" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Шанхай Теллэйс" У Лэя.

Сумма трансфера не разглашается. 27-летний китаец заключил с каталонским клубом контракт до 31 декабря 2020 года.

Стоит отметить, что У Лэй является лучшим бомбардиром китайской Суперлиги в 2018 году, в его активе 27 голов в 29 матчах.

Всего в составе "Шанхай Теллэйс" хавбек забил 120 мячей и сделал 66 ассистов в 217 играх.

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