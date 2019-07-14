"Эспаньол" объявил о рекордном трансфере в истории клуба

"Эспаньол" пополнился аргентинским полузащитником "Велес Сарфилд" Матиасом Варгасом, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 10,5 миллионов евро и она стала рекордной в истории каталонского клуба. Футболист подписал с "Эспаньолом" контракт, который будет действовать до лета 2024 года. Сумма отступных в контракте составляет 50 миллионов евро.

22-летний Варгас является воспитанником "Велес Сарсфилд" и выступал за клуб с 2015 года. Всего хавбек провел за "Велес" 69 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 11 результативных передач. Ориентировочная стоимость игрока составляет 11 миллионов евро.

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