"Эспаньол" обыграл "Алавес" в матче 32-го тура Примеры (видео голов)
В рамках 32-го тура испанской Примеры "Эспаньол" на своём поле взял верх над "Алавесом".
"Попугаи" выиграли со счётом 2:1 благодаря автоголу соперника.
"Эспаньол" – "Алавес" - 2:1
Голы: Педроса, 19 - 1:0, Лагуардиа, 47 (автогол) - 2:0, Кальери, 56 - 2:1.
"Эспаньол": Лопес, Эрмосо, Налдо, Педроса, Росалес (Лопес, 28), Мелендо (Дуарте, 85), Санчес, Дардер, Марк Рока, У Лэй (Гарсия, 63), Иглесиас.
"Алавес": Пачеко, Лагуардиа, Эли, Дуарте, Химо Наварро, Ману Гарсия, Хони Родригес, Брашанац (Вакасо, 79), Инуи (Твумаси, 79), Кальери, Бастон (Ролан, 68).
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Футбол на Туманном Альбионе: 27 британских аутсайдеров, которые нашумели в еврокубках. Часть 1
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|31
|73
|2
|Атлетико Мадрид
|31
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|31
|50
|5
|Севилья
|31
|49
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|31
|45
|8
|Атлетик Бильбао
|31
|43
|9
|Бетис
|31
|43
|10
|Реал Сосьедад
|31
|40
|11
|Леганес
|31
|40
|12
|Эйбар
|31
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта Виго
|31
|32
|17
|Реал Вальядолид
|31
|30
|18
|Вильярреал
|31
|30
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|31
|24