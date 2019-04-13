"Эспаньол" обыграл "Алавес" в матче 32-го тура Примеры (видео голов)

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"Эспаньол" обыграл "Алавес" в матче 32-го тура Примеры (видео голов)

В рамках 32-го тура испанской Примеры "Эспаньол" на своём поле взял верх над "Алавесом".

"Попугаи" выиграли со счётом 2:1 благодаря автоголу соперника.

"Эспаньол" – "Алавес" - 2:1

Голы: Педроса, 19 - 1:0, Лагуардиа, 47 (автогол) - 2:0, Кальери, 56 - 2:1.

"Эспаньол": Лопес, Эрмосо, Налдо, Педроса, Росалес (Лопес, 28), Мелендо (Дуарте, 85), Санчес, Дардер, Марк Рока, У Лэй (Гарсия, 63), Иглесиас.

"Алавес": Пачеко, Лагуардиа, Эли, Дуарте, Химо Наварро, Ману Гарсия, Хони Родригес, Брашанац (Вакасо, 79), Инуи (Твумаси, 79), Кальери, Бастон (Ролан, 68).

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