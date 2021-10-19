"Эспаньол" обыграл "Кадис" в матче Ла Лиги

Фото: инстаграм "Эспаньола"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура чемпионата Испании "Эспаньол" на своем поле обыграл "Кадис" со счетом 2:0.

Победу барселонскому клубу принесли голы Рауля де Томаса и Нико Меламеда.

"Эспаньол", набрав 12 очков, вышел на 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Кадис" с семью очками остался на 17-й позиции.

"Эспаньол" – "Кадис" - 2:0 (1:0)

Голы: де Томас, 45 - 1:0, Меламед, 65 - 2:0

"Эспаньол": Диего Лопес, Хиль (Саес, 90), Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Давид Лопес, Дардер, Мелендо (Морланес, 58), де Томас (Димата, 86), Эмбарба (У Лэй, 90), Морон (Меламед, 58).

"Кадис": Ледесма, Карселен, Ароян, Виктор Чуст, Эспино, Сальви Санчес (Хименес, 61), Фали Хименес (Переа, 60), Йонссон (Алекс Фернандес, 70), Аларкон (Негредо, 70), Лосано (Кальдерон, 70), Собрино.

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