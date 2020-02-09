"Эспаньол" обыграл "Мальорку" и ушел с последнего места

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"Эспаньол" обыграл "Мальорку" и ушел с последнего места

В 23-м туре чемпионата Испании "Эспаньол" обыграл "Мальорку" со счетом 1:0. Победу каталонскому клубу принес гол Рауля де Томаса.

Благодаря победе "Эспаньол" покинул последнее место и теперь занимает 19-е место в турнирной таблице Примеры. "Мальорка" осталась на 17-й позиции.

"Эспаньол" – "Мальорка" - 1:0 (0:0)
Гол: де Томас, 58 - 1:0

"Эспаньол": Диего Лопес, Дидак Вила, Хави Лопес, Эспиноса, Давид Лопес (Санчес, 72), Дардер (Виктор Гомес, 85), Рока, Эмбарба, Кабрера, де Томас, Кальери (Варгас, 65).

"Мальорка": Рейна, Лумор, Вальент, Раильо, Посо, Фебас (Эрнандес, 72), Севилья (Кубо, 65), Дани Родригес, Баба, Лаго Джуниор (Пратс, 80), Будимир.

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