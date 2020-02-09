"Эспаньол" обыграл "Мальорку" и ушел с последнего места
В 23-м туре чемпионата Испании "Эспаньол" обыграл "Мальорку" со счетом 1:0. Победу каталонскому клубу принес гол Рауля де Томаса.
Благодаря победе "Эспаньол" покинул последнее место и теперь занимает 19-е место в турнирной таблице Примеры. "Мальорка" осталась на 17-й позиции.
"Эспаньол" – "Мальорка" - 1:0 (0:0)
Гол: де Томас, 58 - 1:0
"Эспаньол": Диего Лопес, Дидак Вила, Хави Лопес, Эспиноса, Давид Лопес (Санчес, 72), Дардер (Виктор Гомес, 85), Рока, Эмбарба, Кабрера, де Томас, Кальери (Варгас, 65).
"Мальорка": Рейна, Лумор, Вальент, Раильо, Посо, Фебас (Эрнандес, 72), Севилья (Кубо, 65), Дани Родригес, Баба, Лаго Джуниор (Пратс, 80), Будимир.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14