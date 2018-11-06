"Эспаньол" одержал победу над "Атлетиком"

Теги атлетик бильбаоэспаньол

"Эспаньол" одержал победу над "Атлетиком"

В рамках 11-го тура испанской Примеры "Эспаньол" обыграл "Атлетик".

"Эспаньол" - "Атлетик" 1:0

Гол: Иглесиас, 41 - 1:0

"Эспаньол": Лопес, Давид Лопес, Вила, Лопес, Эрмосо, Дардер, Марк Рока, Гранеро (Санчес, 87), Гарсия (Пуадо, 78), Баптистао (Пьятти, 66), Иглесиас.

"Атлетик": Яго Эррерин, Йерай Альварес (Нуньес, 17), Берчиче, Де Маркос, Мартинес, Сан Хосе, Дани Гарсия, Микель Рико (Муниаин, 65), Рауль Гарсия, Адурис (Сусаета, 71), Иньяки Уильямс.

Предупреждения: Сан Хосе (20), Дани Гарсия (48), Гранеро (66), Нуньес (76).

Читайте также: Футбол XXI века: "Барселона" (2016-2018). | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

Первая победа "Реала" после Лопетеги, проблемы Симеоне и доминирование Каталонии: итоги 11 тура Ла Лиги

Первая победа "Реала" после Лопетеги, проблемы Симеоне и доминирование Каталонии: итоги 11 тура Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 24
2 Севилья 11 20
3 Атлетико Мадрид 11 20
4 Алавес 11 20
5 Эспаньол 10 18
6 Реал Мадрид 11 17
7 Леванте 11 17
8 Жирона 11 16
9 Хетафе 11 16
10 Реал Вальядолид 11 16
11 Сельта Виго 11 14
12 Эйбар 11 14
13 Реал Сосьедад 11 13
14 Бетис 11 13
15 Валенсия 11 11
16 Вильярреал 11 10
17 Атлетик Бильбао 10 10
18 Леганес 11 9
19 Райо Вальекано 11 6
20 Уэска 11 6
Полная таблица

топ-5 тегов