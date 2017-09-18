"Эспаньол" одержал победу над "Сельтой"

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"Эспаньол" одержал победу над "Сельтой"

В рамках 4-го тура испанской Примеры "Эспаньол" переиграл "Сельту".

"Эспаньол" – "Сельта" 2:1

Голы: Морено, 10 - 1:0, Пьятти, 24 - 2:0, Фонтас, 69 - 2:1

"Эспаньол": Лопес, Лопес Сильва, Эрмосо, Кариколь, Хурадо, Санчес, Хави Фуэго (Марк Рока, 75), Дардер (Диоп, 82), Пьятти (Гарсия, 62), Баптистао, Морено.

"Сельта": Альварес, Кабраль, Кастро, Мальо (Юльсагер, 82), Фонтас, Васс, Лоботка, Хосабед (Эрнандес, 59), Систо (Мор, 72), Аспас, Макси Гомес.

Предупреждения: Аспас (48), Мальо (55), Хави Фуэго (64), Макси Гомес (76), Кабраль (77). | http://soccernews.ru

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