"Эспаньол" одержал волевую победу над "Реалом Сосьедад"

В матче 28-го тура испанской Ла Лиги "Эспаньол" на своем поле выиграл у "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна.

"Эспаньол" - "Реал Сосьедад" - 2:1

Голы: Виллиан Хосе, 41 - 0:1, Баптистао, 51 - 1:1, Морено, 72 - 1:2.

Нереализованный пенальти: Морено, 72.

"Эспаньол": П. Лопес, Карикол, Дуарте, Д. Лопес, Наварро (Х. Лопес, 87), В. Санчес, К. Санчес, Гранеро, Пьятти (Мелендо ,73), Баптистао (Хурадо, 81), Морено.

"Реал Сосьедад": Мойя, Ордиосола, Льоренте, Морено, Де ла Белья, Субельдиа, Ильярраменди, Каналес (Хон, 79), Ойарсабаль, Виллиан Хосе (Янузай, 67), Хуанми (Сурутуса, 57).

Напомним, вчера "Барселона" обыграла "Малагу". | soccernews.ru