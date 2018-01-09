"Эспаньол" одержал выездную победу над "Малагой"

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"Эспаньол" одержал выездную победу над "Малагой"

В рамках 18-го тура испанской Примеры "Малага" уступила "Эспаньолу".

"Малага" – "Эспаньол" 0:1

Гол: Дардер, 6 - 0:1

"Малага": Роберто, Эрнандес, Диего Гонсалес, Росалес, Микел, Кеко (Аньор, 69), Итурра, Ресио, Чори Кастро (Онтиверос, 59), Эн-Несири, Пеньяранда (Бастон, 59).

"Эспаньол": Лопес, Эрмосо, Кариколь, Лопес, Лопес Сильва, Санчес (Вила, 62), Хави Фуэго, Дардер, Гарсия, Баптистао (Пьятти, 65), Морено.

Предупреждения: Лопес Сильва (3), Ресио (7), Эрмосо (32), Диего Гонсалес (78), Хави Фуэго (81). | http://soccernews.ru

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