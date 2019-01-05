"Эспаньол" одолел "Леганес"

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"Эспаньол" одолел "Леганес"

В рамках 18-го тура испанской Примеры "Леганес" на выезде уступил "Эспаньолу". Единственный гол в матче забил Борха Иглесиас. Благодаря этой победе "попугаи" поднялись на 8-е место, "Леганес" остался на 16-м.

"Эспаньол" - "Леганес" 1:0

Гол: Иглесиас, 9 - 1:0

"Эспаньол": Лопес, Давид Лопес, Вила, Росалес, Дуарте, Мелендо (Санчес, 79), Марк Рока, Дардер, Иглесиас, Гарсия (Пьятти, 55), Баптистао (Перес, 88).

"Леганес": Куэльяр, Омеруо, Сиовас, Сильва, Бустинса (Эль-Жар, 70), Микель Весга (Ресио, 65), Оскар Родригес, Гумбау, Ньом (Хуанфран, 79), Каррильо, Эн-Несири.

Предупреждения: Бустинса (20), Вила (35), Ресио (67), Марк Рока (68), Гумбау (70), Омеруо (72).

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