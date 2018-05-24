"Эспаньол" определился с новым главным тренером

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"Эспаньол" определился с новым главным тренером

"Эспаньол" определился с новым главным тренером, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, "попугаям" удалось переманить наставника вышедешей в Примеру "Уэски" Руби. О его назначении будет объявлено в ближайшие дни.

Напомним, что "Эспаньол" остался без главного тренера в апреле, когда был уволен Кике Санчес Флорес. После командой временно руководил Давид Гальего. | http://soccernews.ru

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