"Эспаньол" определился с новым главным тренером, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, "попугаям" удалось переманить наставника вышедешей в Примеру "Уэски" Руби. О его назначении будет объявлено в ближайшие дни.

Напомним, что "Эспаньол" остался без главного тренера в апреле, когда был уволен Кике Санчес Флорес. После командой временно руководил Давид Гальего. | http://soccernews.ru