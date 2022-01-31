"Эспаньол" отказался продавать де Томаса в "Арсенал"
Фото: инстаграм де Томаса\Автор неизвестен
Нападающий сборной Испании и "Эспаньола" Рауль де Томас останется в каталонском клубе не смотря на интерес "Арсенала", сообщает издание Marca.
По информации источника, "канониры" хотели подписать испанца, но "Эспаньол" отказался продавать Рауля дешевле 75 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве суммы отступных.
По информации источника, "Арсенал" пытался снизить цену на нападающего, однако испанский клуб даже не стал слушать подобные предложения.
В нынешнем сезоне де Томас сыграл в 21-м матче Ла Лиги, в которых забил 12 голов и сделал два ассиста. Также он два раза удалялся.
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