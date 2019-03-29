"Эспаньол" ответил Пике на его слова о деньгах

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"Эспаньол" ответил Пике на его слова о деньгах

"Эспаньол" отреагировал на интервью защитника "Барселоны" Жерара Пике.

Напомним, Пике сказал, что оставит своим наследникам больше денег, чем бюджет "Эспаньола" в этом сезоне.

"У нас свои ценности. Болельщики. Команда, отдающая все силы на поле. 21-я минута, когда мы чтим память Дани Харке. Кантера. Уважение к соперникам. Сине-белое сердце. Вот наше наследие и оно не измеряется в деньгах", - говорится в заявлении клуба.

Отметим, что 30 марта "Барселона" и "Эспаньол" встретятся в рамках Примеры.

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