"Эспаньол" ответил Пике на его слова о деньгах
"Эспаньол" отреагировал на интервью защитника "Барселоны" Жерара Пике.
Напомним, Пике сказал, что оставит своим наследникам больше денег, чем бюджет "Эспаньола" в этом сезоне.
"У нас свои ценности. Болельщики. Команда, отдающая все силы на поле. 21-я минута, когда мы чтим память Дани Харке. Кантера. Уважение к соперникам. Сине-белое сердце. Вот наше наследие и оно не измеряется в деньгах", - говорится в заявлении клуба.
Отметим, что 30 марта "Барселона" и "Эспаньол" встретятся в рамках Примеры.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|66
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22