"Эспаньол" переиграл "Леванте" в гостевом матче Примеры (видео гола)

"Эспаньол" переиграл "Леванте" в гостевом матче 10-го тура Примеры.

Победный гол в этой встрече забил колумбийский защитник Бернардо на 38-й минуте.

"Леванте" - "Эспаньол" - 0:1 (0:1)

Голы: Бернардо, 38 - 0:1

"Леванте": Фернандес, Кабако, Коке (Мирамон, 82), Везу, Клерк, Радоя, Кампанья, Рочина (Майораль, 63), Эрнани, Рохер Марти (Леон, 63), Моралес.

"Эспаньол": Диего Лопес, Виктор Переа, Налдо, Эспиноса, Педроса (Дидак Вила, 71), Рока, Дардер (Гранеро, 85), Варгас, Санчес, Давид Лопес, Феррейра (Кампусано, 76).

Гости одержали вторую победу в этом сезоне. У "Эспаньол" с 8 очками предпоследняя позиция."Леванте" располагается на 13-й позиции.

Видео гола:

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