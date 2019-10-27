"Эспаньол" переиграл "Леванте" в гостевом матче Примеры (видео гола)
"Эспаньол" переиграл "Леванте" в гостевом матче 10-го тура Примеры.
Победный гол в этой встрече забил колумбийский защитник Бернардо на 38-й минуте.
"Леванте" - "Эспаньол" - 0:1 (0:1)
Голы: Бернардо, 38 - 0:1
"Леванте": Фернандес, Кабако, Коке (Мирамон, 82), Везу, Клерк, Радоя, Кампанья, Рочина (Майораль, 63), Эрнани, Рохер Марти (Леон, 63), Моралес.
"Эспаньол": Диего Лопес, Виктор Переа, Налдо, Эспиноса, Педроса (Дидак Вила, 71), Рока, Дардер (Гранеро, 85), Варгас, Санчес, Давид Лопес, Феррейра (Кампусано, 76).
Гости одержали вторую победу в этом сезоне. У "Эспаньол" с 8 очками предпоследняя позиция."Леванте" располагается на 13-й позиции.
Видео гола:
А еще: "Сельта" - "Реал Сосьедад" - 0:1 (видеообзор матча Примеры) | http://soccernews.ru
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|9
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|10
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|7
|Севилья
|9
|16
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|10
|14
|9
|Хетафе
|9
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|10
|Атлетик Бильбао
|10
|13
|11
|Валенсия
|9
|13
|12
|Осасуна
|9
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|13
|Леванте
|10
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|Алавес
|10
|11
|15
|Мальорка
|10
|10
|16
|Эйбар
|10
|9
|17
|Сельта Виго
|10
|9
|18
|Бетис
|10
|9
|19
|Эспаньол
|10
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|20
|Леганес
|10
|5