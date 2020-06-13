"Эспаньол" победил "Алавес" в 28-м туре Примеры

В рамках 28-го тура испанской Примеры "Эспаньол" на своём поле взял верх над "Алавесом".

"Попугаи" выиграли со счётом 2:0 благодаря голам Бернардо Эспиносы и У Лэя.

"Эспаньол" - "Алавес" - 2:0

Голы: Эспиноса, 45 - 1:0, У Лэй, 47 - 2:0.

"Эспаньол": Оласабаль, Дидак Вила, Кабрера, Эспиноса, Давид Лопес (Итурраспе, 85), Эмбарба (Дардер, 52), Мелендо (Варгас, 78), У Лэй (де Томас, 51), Рока, Хави Лопес, Кальери (Феррейра, 86).

"Алавес": Пачеко, Дуарте, Химо Наварро, Эли (Пина, 56), Агиррегабириа, Алеиш Видаль (Пере Понс, 46), Камараса (Сайнс, 82), Мендес (Роберто, 21), Фейса (Риоха, 55), Берк, Лагуардиа.

Удаление: Пачеко (19).

Не пропустите: Смолов - в заявке "Сельты" на матч с "Вильярреалом". | http://soccernews.ru