"Эспаньол" подписал экс-игрока "Барселоны"

Теги эспаньолалейш видаль

"Эспаньол" подписал экс-игрока "Барселоны"

Фото: твиттер "Эспаньола"/Автор неизвестен

Барселонский "Эспаньол" на официальном сайте объявил о переходе защитника Алеиша Видаля.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2023 года.

31-летний Видаль ранее играл за "Реус", "Эспаньол В", "Пантракикос", "Побла Мафумет", "Химнастик", "Мальорку В", "Альмерию", "Севилью", "Барселону", вновь "Севилью" и "Алавес". За сборную Испании сыграл 1 матч. Победитель Лиги Европы, 2-кратный чемпион Испании, 3-кратный обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании.

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