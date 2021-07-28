"Эспаньол" подписал защитника "Севильи"

Фото: инстаграм "Эспаньола"/Автор неизвестен

"Эспаньол" подписал контракт с испанским защитником "Севильи" Серхи Гомесом, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Отмечается, что футболист подписал соглашение на три года с опцией продления на еще один сезон.

В составе "Севильи" защитник стал победителем Лиги Европы 2020 года.

За свою карьеру Гомес успел сыграть 165 матчей в высшем испанском дивизионе.

Напомним, что "Эспаньол" вернулся в Примеру по итогам прошлого сезона, заняв первое место в Сегунде.

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