"Эспаньол" попросил Ла Лигу отменить вылет в Сегунду
"Эспаньол" обратился к руководству Ла Лиги с просьбой об отмене вылета клуба в Сегунду.
"Учитывая все условия, которые были созданы с момента возобновления соревнований, и события, произошедшие в последние дни, когда несколько клубов возмутились из-за несправедливости и отсутствия важных решений, "Эспаньол" выступает за отмену вылета во всех турнирах, организуемых Ла Лигой, как это произошло во всех тех, которые организованы Королевской федерацией футбола.
Отсутствие фанатов на стадионах стало большой проблемой для всех клубов, однако в нашем случае это обстоятельство было гораздо более заметно потому, что мы играли против пяти прямых соперников в борьбе за место в Ла Лиге. Такие клубы, как "Валенсия" или мы, пытались играть обычно, несмотря на то, что в марте и апреле в наших командах было довольно много футболистов, которые переболели коронавирусом. А он оставляет последствия, заметные в течение нескольких недель", - заявили в клубе.
Напомним, что "Эспаньол" находился на последнем месте еще до приостановки сезона. Каталонцы были в зоне вылета с пятого тура.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14