"Эспаньол" пробился в четвертьфинал Кубка Короля

Теги эспаньолвильярреал

"Эспаньол" пробился в четвертьфинал Кубка Короля

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании "Эспаньол" на своем поле обыграл "Вильярреал" со счетом 3:1 и вышел в четвертьфинал. Победу каталонскому клубу принес дубль Борхи Иглесиаса, а также гол Пабло Пьятти. Единственный гол у гостей забил Сэмюэл Чуквуэзе.

"Эспаньол" – "Вильярреал" - 3:1 (2:1) - первый матч - 2:2
Голы: Пьятти, 34 (с пенальти) - 1:0, Иглесиас, 37 (с пенальти) - 2:0, Чуквуэзе, 42 - 2:1, Иглесиас, 74 - 3:1

"Эспаньол": Роберто, Педроса (Вила, 48), Налдо, Лопес, Давид Лопес (Льюис Лопес, 79), Пьятти, Алекс Лопес, Марк Рока, Дардер, Пуадо (Мелендо, 65), Иглесиас.

"Вильярреал": Фернандес, Лайюн, Мигелон, Кастаньо, Бонера, Педраса (Martin, 83), Чуквуэзе, Касерес (Тригерос, 76), Хави Фуэго, Раба, Бакка (Морено, 69).

Не пропустите: "Барселона" назвала "Тоттенхэму" цену на Малкома. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" громит "Леванте" на "Камп Ноу" и выходит в четвертьфинал Кубка Короля

"Барселона" громит "Леванте" на "Камп Ноу" и выходит в четвертьфинал Кубка Короля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 43
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 38
3 Севилья Севилья 19 33
4 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 33
5 Алавес Алавес 19 32
6 Хетафе Хетафе 19 28
7 Бетис Бетис 19 26
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 25
9 Жирона Жирона 19 24
10 Эспаньол Эспаньол 19 24
11 Валенсия Валенсия 19 23
12 Леванте Леванте 19 23
13 Леганес Леганес 19 22
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 22
15 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 22
16 Эйбар Эйбар 19 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 19 19
19 Вильярреал Вильярреал 19 17
20 Уэска Уэска 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов