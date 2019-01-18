"Эспаньол" пробился в четвертьфинал Кубка Короля

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании "Эспаньол" на своем поле обыграл "Вильярреал" со счетом 3:1 и вышел в четвертьфинал. Победу каталонскому клубу принес дубль Борхи Иглесиаса, а также гол Пабло Пьятти. Единственный гол у гостей забил Сэмюэл Чуквуэзе.

"Эспаньол" – "Вильярреал" - 3:1 (2:1) - первый матч - 2:2

Голы: Пьятти, 34 (с пенальти) - 1:0, Иглесиас, 37 (с пенальти) - 2:0, Чуквуэзе, 42 - 2:1, Иглесиас, 74 - 3:1

"Эспаньол": Роберто, Педроса (Вила, 48), Налдо, Лопес, Давид Лопес (Льюис Лопес, 79), Пьятти, Алекс Лопес, Марк Рока, Дардер, Пуадо (Мелендо, 65), Иглесиас.

"Вильярреал": Фернандес, Лайюн, Мигелон, Кастаньо, Бонера, Педраса (Martin, 83), Чуквуэзе, Касерес (Тригерос, 76), Хави Фуэго, Раба, Бакка (Морено, 69).

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