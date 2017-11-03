"Эспаньол" продлил Морено

Форвард "Эспаньола" Жерар Морено подписал новый контракт со своим клубом, сообщает AS.

По сведениям издания, 25-летний футболист заключил с "попугаями" соглашение до лета 2022 года. Ожидается, что в ближайшее время о сделке объявят официально.

Морено выступает за "Эспаньол" с 2015 года, сыграл 85 матчей и забил 24 гола.

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