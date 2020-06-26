"Эспаньол" проиграл "Бетису" и остался на последнем месте Примеры

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"Эспаньол" проиграл "Бетису" и остался на последнем месте Примеры

В рамках 31-го тура испанской Примеры "Бетис" переиграл "Эспаньол".

"Эспаньол" по-прежнему занимает последнее место в чемпионате, а "Бетис" поднялся на 13-е.

"Бетис" - "Эспаньол" 1:0

Гол: Бартра, 48 - 1:0

"Бетис": Роблес, Бартра, Манди, Феддаль, Эмерсон (Барраган, 83), Родригес, Гуардадо (Аленья, 90), Каналес, Педраса (Морено, 90), Фекир (Вильям Карвалью, 80), Иглесиас (Морон, 81).

"Эспаньол": Диего Лопес, Давид Лопес, Педроса, Налдо, Пипа (Виктор Гомес, 79), Рока, Итурраспе (Мелендо, 56), Дардер, Эмбарба (Меламед, 79), Кампусано (У Лэй, 56), Кальери (де Томас, 56).

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