"Эспаньол" проиграл "Бетису" и остался на последнем месте Примеры
В рамках 31-го тура испанской Примеры "Бетис" переиграл "Эспаньол".
"Эспаньол" по-прежнему занимает последнее место в чемпионате, а "Бетис" поднялся на 13-е.
"Бетис" - "Эспаньол" 1:0
Гол: Бартра, 48 - 1:0
"Бетис": Роблес, Бартра, Манди, Феддаль, Эмерсон (Барраган, 83), Родригес, Гуардадо (Аленья, 90), Каналес, Педраса (Морено, 90), Фекир (Вильям Карвалью, 80), Иглесиас (Морон, 81).
"Эспаньол": Диего Лопес, Давид Лопес, Педроса, Налдо, Пипа (Виктор Гомес, 79), Рока, Итурраспе (Мелендо, 56), Дардер, Эмбарба (Меламед, 79), Кампусано (У Лэй, 56), Кальери (де Томас, 56).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14