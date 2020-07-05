"Эспаньол" проиграл "Леганесу" и остался на последнем месте Примеры

Теги эспаньоллеганес

"Эспаньол" проиграл "Леганесу" и остался на последнем месте Примеры

В рамках 34-го тура испанской Примеры "Эспаньол" проиграл "Леганесу".

Отметим, что турнирное положение команд осталось неизменным. "Эспаньол" идет на последнем месте, а "Леганес" на 19-м.

"Эспаньол" - "Леганес" 0:1

Гол: Сильва, 53 - 0:1

"Эспаньол": Диего Лопес, Эспиноса, Педроса (Варгас, 64), Кабрера, Давид Лопес, Эмбарба (Мелендо, 71), Рока, У Лэй (Кальери, 64), Дардер, Хави Лопес, де Томас.

"Леганес": Куэльяр, Сильва, Сиовас, Росалес (Авилес, 66), Родригес, Руибаль (Авазьем, 81), Рубен Перес, Бустинса, Амаду (Ресио, 81), Тарин, Герреро (Ассале, 58).

Удаление: Кальери (88).     

Читайте также: "Реал" минимально переиграл "Атлетик" и оторвался от "Барселоны" на 7 очков. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Рубин" обыграл "Оренбург" в матче РПЛ

"Рубин" обыграл "Оренбург" в матче РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов