"Эспаньол" проиграл "Леганесу" и остался на последнем месте Примеры

В рамках 34-го тура испанской Примеры "Эспаньол" проиграл "Леганесу".

Отметим, что турнирное положение команд осталось неизменным. "Эспаньол" идет на последнем месте, а "Леганес" на 19-м.

"Эспаньол" - "Леганес" 0:1

Гол: Сильва, 53 - 0:1

"Эспаньол": Диего Лопес, Эспиноса, Педроса (Варгас, 64), Кабрера, Давид Лопес, Эмбарба (Мелендо, 71), Рока, У Лэй (Кальери, 64), Дардер, Хави Лопес, де Томас.

"Леганес": Куэльяр, Сильва, Сиовас, Росалес (Авилес, 66), Родригес, Руибаль (Авазьем, 81), Рубен Перес, Бустинса, Амаду (Ресио, 81), Тарин, Герреро (Ассале, 58).

Удаление: Кальери (88).

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