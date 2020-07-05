"Эспаньол" проиграл "Леганесу" и остался на последнем месте Примеры
В рамках 34-го тура испанской Примеры "Эспаньол" проиграл "Леганесу".
Отметим, что турнирное положение команд осталось неизменным. "Эспаньол" идет на последнем месте, а "Леганес" на 19-м.
"Эспаньол" - "Леганес" 0:1
Гол: Сильва, 53 - 0:1
"Эспаньол": Диего Лопес, Эспиноса, Педроса (Варгас, 64), Кабрера, Давид Лопес, Эмбарба (Мелендо, 71), Рока, У Лэй (Кальери, 64), Дардер, Хави Лопес, де Томас.
"Леганес": Куэльяр, Сильва, Сиовас, Росалес (Авилес, 66), Родригес, Руибаль (Авазьем, 81), Рубен Перес, Бустинса, Амаду (Ресио, 81), Тарин, Герреро (Ассале, 58).
Удаление: Кальери (88).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14