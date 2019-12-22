"Эспаньол" проиграл "Леганесу" и остался на последнем месте в Примере
В матче 18-го тура чемпионата Испании "Эспаньол" на выезде проиграл "Леганесу" со счетом 0:2. В составе мадридского клуба голами отметились Мартин Брэйтуэйт и Эссеф Эн-Несири.
"Леганес" занимает 19-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 13 очков. "Эспаньол" остался на последнем, 20-м месте, имея в активе 10 очков.
Напомним, что "Эспаньол" являлся соперником ЦСКА в Лиге Европы.
"Леганес" – "Эспаньол" - 2:0 (1:0)
Голы: Брэйтуэйт, 11 - 1:0, Эн-Несири, 54 - 2:0
"Эспаньол": Диего Лопес, Виктор Гомес, Давид Лопес, Калеро, Дидак Вила, Дардер, Рока (Педроса, 84), Гранеро (Феррейра, 62), Эспиноса, Кампусано (У Лэй, 78), Кальери
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|17
|36
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Хетафе
|18
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|17
|27
|9
|Вильярреал
|18
|25
|10
|Гранада
|18
|24
|11
|Осасуна
|17
|23
|12
|Леванте
|17
|23
|13
|Бетис
|17
|23
|14
|Реал Вальядолид
|17
|19
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10