"Эспаньол" проиграл "Леганесу" и остался на последнем месте в Примере

В матче 18-го тура чемпионата Испании "Эспаньол" на выезде проиграл "Леганесу" со счетом 0:2. В составе мадридского клуба голами отметились Мартин Брэйтуэйт и Эссеф Эн-Несири.

"Леганес" занимает 19-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 13 очков. "Эспаньол" остался на последнем, 20-м месте, имея в активе 10 очков.

Напомним, что "Эспаньол" являлся соперником ЦСКА в Лиге Европы.

"Леганес" – "Эспаньол" - 2:0 (1:0)

Голы: Брэйтуэйт, 11 - 1:0, Эн-Несири, 54 - 2:0

"Эспаньол": Диего Лопес, Виктор Гомес, Давид Лопес, Калеро, Дидак Вила, Дардер, Рока (Педроса, 84), Гранеро (Феррейра, 62), Эспиноса, Кампусано (У Лэй, 78), Кальери

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