"Эспаньол" проиграл "Леванте" и остался в зоне вылета

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"Эспаньол" проиграл "Леванте" и остался в зоне вылета

В рамках 29-го тура испанской Примеры "Леванте" в гостях выиграл у "Эспаньола" со счётом 3:1.

В составе каталонской команды отличился Давид Лопес, у "лягушек" забивали Борха Майораль и Энис Барди, а третье взятие ворот произошло в результате автогола.

"Эспаньол" – "Леванте" - 1:3

Голы: Майораль, 14 - 0:1, Давид Лопес, 28 - 1:1, Барди, 67 - 1:2, Педроса, 87 (автогол) - 1:3.

"Эспаньол": Диего Лопес, Кабрера, Давид Лопес, Дидак Вила (Педроса, 76), Хави Лопес (Пипа, 83), Рока, Санчес (Феррейра, 76), Эмбарба, Мелендо (Варгас, 83), У Лэй (Дардер, 68), Кальери.

"Леванте": Фернандес, Постиго, Мирамон, Клерк, Везу, Вукчевич (Радоя, 72), Кампанья (Мартинес, 85), Мелеро (Эрнани, 63), Барди, Рохер Марти (Бруно Гонсалес, 85), Майораль (Моралес, 62).

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