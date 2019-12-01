"Эспаньол" проиграл "Осасуне" и остался в зоне вылета
В матче 15-го тура чемпионата Испании "Эспаньол" потерпел поражение от "Осасуны" со счетом 2:4. Победу гостям принесли голы Рубена Гарсии, Чими Авилы, Монкайолы и Роберто Торреса. В составе барселонского клуба отличились Рока и Кальери.
Благодаря победе "Осасуна" поднялась на восьмое место в турнирной таблице Примеры. "Эспаньол" остался в зоне вылета на 19-й позиции.
"Эспаньол" – "Осасуна" - 2:4 (1:0)
Голы: Рока, 20 (с пенальти) - 1:0, Рубен Гарсия, 46 - 1:1, Чими Авила, 49 - 1:2, Монкайола, 84 - 1:3, Роберто Торрес, 90 (с пенальти) - 1:4, Кальери, 90 - 2:4
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|14
|31
|2
|Севилья
|15
|30
|3
|Барселона
|13
|28
|4
|Реал Сосьедад
|15
|26
|5
|Атлетик Бильбао
|15
|26
|6
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|7
|Валенсия
|15
|23
|8
|Хетафе
|14
|21
|9
|Гранада
|15
|21
|10
|Леванте
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
|19
|12
|Бетис
|15
|19
|13
|Вильярреал
|15
|18
|14
|Алавес
|15
|18
|15
|Реал Вальядолид
|15
|18
|16
|Эйбар
|15
|15
|17
|Мальорка
|15
|14
|18
|Сельта Виго
|15
|13
|19
|Эспаньол
|14
|9
|20
|Леганес
|15
|6