"Эспаньол" проиграл "Осасуне" и остался в зоне вылета

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"Эспаньол" проиграл "Осасуне" и остался в зоне вылета

В матче 15-го тура чемпионата Испании "Эспаньол" потерпел поражение от "Осасуны" со счетом 2:4. Победу гостям принесли голы Рубена Гарсии, Чими Авилы, Монкайолы и Роберто Торреса. В составе барселонского клуба отличились Рока и Кальери.

Благодаря победе "Осасуна" поднялась на восьмое место в турнирной таблице Примеры. "Эспаньол" остался в зоне вылета на 19-й позиции.

"Эспаньол" – "Осасуна" - 2:4 (1:0)
Голы: Рока, 20 (с пенальти) - 1:0, Рубен Гарсия, 46 - 1:1, Чими Авила, 49 - 1:2, Монкайола, 84 - 1:3, Роберто Торрес, 90 (с пенальти) - 1:4, Кальери, 90 - 2:4

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