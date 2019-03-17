"Эспаньол" проиграл "Севилье" (видео гола)

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"Эспаньол" проиграл "Севилье" (видео гола)

В рамках 28-го тура испанской Примеры "Севилья" добыла выездную победу над "Эспаньолом". Благодаря победе "Севилья" поднялась на 6-е место, а "Эспаньол" остался на 13-й.

"Эспаньол" - "Севилья" 0:1

Гол: Бен-Йеддер (пен), 53 - 0:1

"Эспаньол": Лопес, Налдо (Пуадо, 85), Эрмосо, Вила, Росалес, Дардер, Марк Рока, Гранеро (Мелендо, 60), У Лэй, Перес (Феррейра, 69), Иглесиас.

"Севилья": Сориано, Вебер, Каррису, Меркадо, Амаду (Рог, 74), Банега (Васкес, 79), Гоналон, Навас, Промес, Андре Силва (Мунир, 63), Бен-Йеддер.

Предупреждения: Вебер (63), Дардер (65), Каррису (75), Сориано (90).

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