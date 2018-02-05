"Эспаньол" расширит жалобу на Пике

"Эспаньол" расширит направленную в Ла Лигу жалобу на защитника "Барселоны" Жерара Пике, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, недовольство "попугаев" вызвало вчерашнее заявление центрбека "сине-гранатовых" после каталонского дерби.

Напомним, что разбирательства между сторонами начались после того, как Пике назвал "Эспаньол" клубом из пригорода.

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