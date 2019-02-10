"Эспаньол" – "Райо Вальекано" - 2:1, "Хетафе" – "Сельта" - 3:1 (видеообзоры матчей)

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"Эспаньол" – "Райо Вальекано" - 2:1, "Хетафе" – "Сельта" - 3:1 (видеообзоры матчей)

Вашему вниманию представляются видеообзоры двух матчей 23-го тура испанской Примеры.

"Эспаньол" – "Райо Вальекано" - 2:1 

"Хетафе" – "Сельта" - 3:1 

Не пропустите: "Эспаньол" вырвал тяжелейшую победу над "Райо Вальекано" (видео голов). | http://soccernews.ru

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