"Эспаньол" разгромил "Депортиво"

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"Эспаньол" разгромил "Депортиво"В матче 6-го тура испанской Ла Лиги "Эспаньол" на своем поле оказался сильнее "Депортиво".

"Эспаньол" - "Депортиво" - 4:1

Голы: Баптистао, 5 - 1:0, Аррибас, 22 - 2:0 (автогол), Борхес, 53 - 2:1, Морено, 72 - 3:1 (пенальти), Морено, 90 - 4:1.

"Эспаньол": П. Лопес, Санчес, Эрмосо, Д. Лопес, Карикол, Хурадо (Гарсия, 65), Диоп (Рока, 70), Дардер, Пьятти (Гранеро, 60), Баптистао, Морено.

"Депортиво": Пантилимон, Хуанфран, Шер, Аррибас, Луизинью, Вальверде, Гильерме (Андоне, 69), Борхес, Картабия (Гама, 85), Перес, Чолак (Борха, 75).

Напомним, вчера "Барселона" разгромила "Жирону". | soccernews.ru

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