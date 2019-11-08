"Эспаньол" разгромил "Лудогорец" в Лиге Европы, забив 6 голов

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"Эспаньол" разгромил "Лудогорец" в Лиге Европы, забив 6 голов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Эспаньол" разгромил "Лудогорец", забив 6 голов.

"Эспаньол" - "Лудогорец" - 6:0 (4:0)

Голы: Мелендо, 4 - 1:0, Льюис Лопес, 19 - 2:0,  Варгас, 36 (пенальти) - 3:0, Кампусано, 52 - 4:0, Педроса, 73 - 5:0, Феррейра, 76 - 6:0

"Эспаньол": Диего Лопес, Дидак Вила, Льюис Лопес, Эспиноса (Педроса, 46), Коршья, Лосано, Мелендо (У Лэй, 72), Варгас, Гранеро, Калеро, Кампусано (Феррейра, 65).

"Лудогорец": Илиев, Форстер, Недялков, Сисиньо, Терзиев, Вандерсон (Дяков, 77), Гуральски, Марселиньо (Икоко, 21), Баджи, Лукоки, Кешерю (Абель, 39).

В параллельном матче группы H ЦСКА и "Ференцварош" разошлись миром.

"Эспаньол" возглавляет группу, набрав 7 баллов, у "Лудогорца" 6 очков и 2 место.

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ЦСКА и "Ференцварош" разошлись миром в Лиге Европы

ЦСКА и "Ференцварош" разошлись миром в Лиге Европы

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