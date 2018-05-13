"Эспаньол" разгромил "Малагу"

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"Эспаньол" разгромил "Малагу"

В матче 37-го тура чемпионата Испании "Эспаньол" на своем поле крупно победил "Малагу". Благодаря этой победе "Эспаньол" поднялся на 13 место в Ла Лиге, уже вылетевшая "Малага" осталась на последней позиции.

"Эспаньол" – "Малага" - 4:1 (3:1)
Голы: Морено, 8 - 1:0, Гарсия, 27 - 2:0, Баптистао, 30 - 3:0, Гонсалес, 39 (с пенальти) - 3:1, Пьятти, 79 (с пенальти) - 4:1

"Эспаньол": Лопес, Налдо, Вила, Лопес, Лопес Сильва, Санчес, Дардер (Марк Рока, 71), Мелендо (Пьятти, 59), Морено, Гарсия (Хурадо, 82), Баптистао.

"Малага": Андрес Прието, Эрнандес, Диего Гонсалес (Лопес, 46), Росалес, Микел, Итурра, Гонсалес, Лестьенн (Бастон, 59), Саксесс (Буэно, 80), Ролан, Эн-Несири.

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