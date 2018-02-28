"Эспаньол" - "Реал" - 1:0 (обзор)

Теги реал мадридэспаньол

"Эспаньол" - "Реал" - 1:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Эспаньол" одержал домашнюю победу над мадридским "Реалом".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Привычные проблемы мадридцев: "Реал" проигрывает "Эспаньолу"

Привычные проблемы мадридцев: "Реал" проигрывает "Эспаньолу"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 25 65
2 Атлетико Мадрид 25 58
3 Реал Мадрид 25 51
4 Валенсия 25 49
5 Вильярреал 25 41
6 Севилья 25 39
7 Бетис 25 36
8 Сельта Виго 25 35
9 Эйбар 25 35
10 Жирона 25 34
11 Хетафе 25 33
12 Атлетик Бильбао 25 31
13 Леганес 25 30
14 Реал Сосьедад 25 29
15 Эспаньол 25 28
16 Алавес 25 28
17 Леванте 25 20
18 Лас Пальмас 25 19
19 Депортиво Ла-Корунья 25 18
20 Малага 25 13
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