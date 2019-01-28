"Эспаньол" – "Реал" - 2:4 (видеообзор матча)

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"Эспаньол" – "Реал" - 2:4 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 21-го тура испанской Примеры между "Эспаньолом" и "Реалом", который завершился непростой победой мадридской команды со счётом 4:2.

Не пропустите: "Реал" одержал третью победу подряд в Примере, обыграв "Эспаньол". | http://soccernews.ru

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