"Эспаньол" - "Реал Сосьедад" - 1:3, "Хетафе" - "Мальорка" - 4:2 (видеообзоры матчей Примеры)

Теги эспаньолреал сосьедадхетафемальорка

"Эспаньол" - "Реал Сосьедад" - 1:3, "Хетафе" - "Мальорка" - 4:2 (видеообзоры матчей Примеры)

Представляем вашему вниманию видеообзоры матчей испанской Примеры.

"Эспаньол" - "Реал Сосьедад"

"Хетафе" - "Мальорка"

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9 Сельта Виго Сельта Виго 3 4
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 3 4
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3 4
12 Мальорка Мальорка 2 3
13 Бетис Бетис 3 3
14 Хетафе Хетафе 3 2
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