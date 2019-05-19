"Эспаньол" – "Реал Сосьедад" - 2:0, "Вальядолид" – "Валенсия" - 0:2, "Хетафе" – "Вильярреал" - 2:2, "Севилья" – "Атлетик" - 2:0 (видеообзоры матчей)

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"Эспаньол" – "Реал Сосьедад" - 2:0, "Вальядолид" – "Валенсия" - 0:2, "Хетафе" – "Вильярреал" - 2:2, "Севилья" – "Атлетик" - 2:0 (видеообзоры матчей)

Вашему вниманию представляются видеообзоры четырёх матчей 38-го тура испанской Примеры.

"Эспаньол" – "Реал Сосьедад" - 2:0 

"Вальядолид" – "Валенсия" - 0:2 

"Хетафе" – "Вильярреал" - 2:2 

"Севилья" – "Атлетик" - 2:0

Не пропустите: "Валенсия", "Севилья" и "Эспаньол" побеждают в 38-м туре Примеры, "Хетафе" теряет очки и пролетает мимо ЛЧ. | http://soccernews.ru
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Команда М О
1 Барселона Барселона 37 86
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 37 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Алавес Алавес 38 50
11 Бетис Бетис 37 47
12 Эйбар Эйбар 37 46
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 37 40
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 37 31
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