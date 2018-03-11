"Эспаньол" - "Реал Сосьедад" - 2:1 (обзор)

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"Эспаньол" - "Реал Сосьедад" - 2:1 (обзор)Смотрите видеообзор матча 28-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Эспаньол" дома обыграл "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна.

Также читайте отчет об игре. https://rutube.ru/video/person/900104/

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3 Реал Мадрид 28 57
4 Валенсия 28 56
5 Севилья 28 45
6 Вильярреал 28 44
7 Жирона 28 43
8 Эйбар 28 39
9 Сельта Виго 28 38
10 Бетис 27 37
11 Хетафе 28 36
12 Атлетик Бильбао 28 35
13 Эспаньол 28 35
14 Реал Сосьедад 28 33
15 Леганес 28 33
16 Алавес 27 31
17 Леванте 28 24
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