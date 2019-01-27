"Эспаньол" - "Реал": видеотрансляция противостояния Каталонии и Мадрида

В рамках 21-го тура испанской Примеры "Эспаньол" на своем стадионе примет "Реал".

Мадридский клуб идет на 4-м месте и в случае победы, сместит "Севилью" с 3-й позиции. Каталонский клуб занимает 13-е место и от еврокубковой зоны их отделяет 7 очков.

Поединок на "Корнелья-Эль Прат" пройдет сегодня в 22:45 по московскому времени.

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