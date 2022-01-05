"Эспаньол" с трудом победил клуб второго дивизиона в Кубке Испании
Фото: инстаграм "Эспаньола"/Автор неизвестен
В матче 1/16 финала Кубка Испании "Эспаньол" на выезде обыграл клуба Ла Лиги-2 "Понферрадину" в серии пенальти и вышел в следующий раунд турнира.
В начале встречи счет открыл Адриа Педроса, но в концовке равновесие восстановил Юри Фонсека.
"Понферрадина" – "Эспаньол" - 1:1 (0:1)
Голы: Педроса, 4 - 0:1, Фонсека, 88 (с пенальти)
"Понферрадина": Пуч, Родригес (Адот, 67), Пашкану, Copete, Пужоль, Антон (Медина, 67), Родригес (Кике Саверио, 78), Наранхо (Куки, 78), Энрик (Охеда, 38), Фонсека, Эспиау (Креспо, 102).
"Эспаньол": Диего Лопес, Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Меламед (Эмбарба, 46), Дардер (Мерида, 113), Баре, Алеиш Видаль (Хиль, 59), Пуадо (У Лэй, 87), де Томас (Димата, 72), Морон (Каррерас, 72).
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