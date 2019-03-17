"Эспаньол" - "Севилья" - 0:1 (видеообзор матча Примеры)

Теги эспаньолсевилья

"Эспаньол" - "Севилья" - 0:1 (видеообзор матча Примеры)

Представляем вашему вниманию видеообзор матча испанской Примеры между "Эспаньолом" и "Севильей".

Читайте также: "Эспаньол" проиграл "Севилье". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" разгромила "Майнц" и вновь возглавила турнирную таблицу Бундеслиги

"Бавария" разгромила "Майнц" и вновь возглавила турнирную таблицу Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 27 63
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 28 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 28 54
4 Хетафе Хетафе 27 45
5 Алавес Алавес 28 44
6 Севилья Севилья 28 43
7 Валенсия Валенсия 27 39
8 Бетис Бетис 27 39
9 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 28 37
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 28 36
11 Эйбар Эйбар 28 35
12 Жирона Жирона 28 34
13 Эспаньол Эспаньол 28 34
14 Леганес Леганес 28 33
15 Леванте Леванте 28 31
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 28 29
17 Вильярреал Вильярреал 27 26
18 Сельта Виго Сельта Виго 28 25
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 27 23
20 Уэска Уэска 28 22
Полная таблица

топ-5 тегов