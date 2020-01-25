"Эспаньол" сыграл вничью с "Атлетиком" в 21-м туре Примеры

В рамках 21-го тура испанской Примеры "Эспаньол" на своём поле расписал мировую с "Атлетиком" из Бильбао.

Счёт в матче открыли гости усилиями Асьера Вильялибре, однако "попугаи" ушли от поражения благодаря голу Рауля де Томаса.

"Эспаньол" – "Атлетик" - 1:1

Голы: Вильялибре, 12 - 0:1, де Томас, 63 - 1:1.

"Эспаньол": Диего Лопес, Кабрера, Эспиноса, Дидак Вила, Давид Лопес, Дардер, Санчес (Льюис Лопес, 61), Рока, Мелендо (Эмбарба, 57), де Томас, Кальери (У Лэй, 83).

"Атлетик": Эррерин, Мартинес, Йерай Альварес, Капа, Берчиче, Дани Гарсия, Весга, Муниаин (Беньят, 82), Нуньес, Вильялибре (Кодро, 84), Уильямс (Рауль Гарсия, 69).

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