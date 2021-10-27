"Эспаньол" сыграл вничью с "Атлетиком" в Ла Лиге
Фото: инстаграм Ла Лиги/Автор неизвестен
"Эспаньол" на своем поле сыграл вничью с "Атлетиком" в матче 11-го тура Ла Лиги.
"Эспаньол" - "Атлетик" - 1:1
Голы: Рауль Де Томас (пенальти), 33 - 1:0, Иньяки Уильямс, 52 - 1:1.
"Эспаньол" - Диего Лопес, Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Дардер (Давид Лопес, 90), Морланес (Димата, 68), Мелендо (Эррера, 58), Меламед (Пуадо, 68), Алеиш Видаль, де Томас, Эмбарба (Вадильо, 90).
"Атлетик" - Унаи Симон, Де Маркос, Йерай Альварес, Вивиан (Нуньес, 58), Лекуэ, Весга, Венседор (Дани Гарсия, 72), Сансет (Морсильо, 85), Уильямс (Беренгер, 72), Уильямс, Муниаин (Рауль Гарсия, 72).
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