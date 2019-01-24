"Эспаньол" упустил победу над "Бетисом" в Кубке Короля
В первом четвертьфинальном матче Кубка Испании "Эспаньол" сыграл вничью с "Бетисом" со счетом 1:1. В первом тайме счет открыл Борха Иглесиас, но во второй половине встречи севильцев спас от поражения Антонио Санабрия.
Ответный матч пройдет в Севилье 30 января.
"Эспаньол" – "Бетис" - 1:1 (1:0)
Голы: Иглесиас, 27 - 1:0, Санабрия, 81 - 1:1
"Эспаньол": Роберто, Эрмосо, Росалес, Вила, Льюис Лопес, Марк Рока, Пьятти (Пуадо, 78), Дардер, Мелендо (Алекс Лопес, 84), Иглесиас, Баптистао (Гарсия, 67).
"Бетис": Роблес, Бартра, Феддаль, Манди, Барраган, Гуардадо, Вильям Карвалью, Каналес, Тельо (Лайнес, 80), Санабрия (Каптум, 86), Морон (Леон, 62).
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|Реал Мадрид
|20
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|4
|Севилья
|20
|33
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|20
|31
|7
|Бетис
|20
|29
|8
|Реал Сосьедад
|20
|26
|9
|Валенсия
|20
|26
|10
|Леванте
|20
|26
|11
|Эйбар
|20
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|12
|Жирона
|20
|24
|13
|Эспаньол
|20
|24
|14
|Атлетик Бильбао
|20
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|15
|Леганес
|20
|22
|16
|Реал Вальядолид
|20
|22
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|Райо Вальекано
|20
|20
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|Вильярреал
|20
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|20
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