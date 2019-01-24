"Эспаньол" упустил победу над "Бетисом" в Кубке Короля

В первом четвертьфинальном матче Кубка Испании "Эспаньол" сыграл вничью с "Бетисом" со счетом 1:1. В первом тайме счет открыл Борха Иглесиас, но во второй половине встречи севильцев спас от поражения Антонио Санабрия.

Ответный матч пройдет в Севилье 30 января.

"Эспаньол" – "Бетис" - 1:1 (1:0)

Голы: Иглесиас, 27 - 1:0, Санабрия, 81 - 1:1

"Эспаньол": Роберто, Эрмосо, Росалес, Вила, Льюис Лопес, Марк Рока, Пьятти (Пуадо, 78), Дардер, Мелендо (Алекс Лопес, 84), Иглесиас, Баптистао (Гарсия, 67).

"Бетис": Роблес, Бартра, Феддаль, Манди, Барраган, Гуардадо, Вильям Карвалью, Каналес, Тельо (Лайнес, 80), Санабрия (Каптум, 86), Морон (Леон, 62).

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