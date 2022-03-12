"Эспаньол" упустил победу над худшей командой Ла Лиги

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"Эспаньол" упустил победу над худшей командой Ла Лиги

Фото: инстаграм "Эспаньола"/Автор неизвестен

В матче 28-го тура чемпионата Испании "Леванте" и "Эспаньол" сыграли вничью со счетом 1:1.

На 60-й минуте счет открыл Хави Пуадо, но в конце матча равновесие восстановил Дани Гомес.

"Эспаньол", набрав 33 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Леванте" с 19 очками остался на последней, 20-й позиции.

"Леванте" - "Эспаньол" - 1:1 (0:0)
Голы: Пуадо, 60 - 0:1, Гомес, 80 - 1:1

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